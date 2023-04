Colo Colo tendrá aforo reducido y dos sectores cerrados en el Monumental para enfrentar a Monagas por Copa Libertadores

Este viernes, Colo Colo anunció novedades respecto a su primer partido como local en la Copa Libertadores 2023, el cual será contra Monagas de Venezuela.

Mediante un comunicado, el “Cacique” confirmó que el duelo a disputarse en el Estadio Monumental tendrá un aforo de 30.000 personas, cifra reducida considerando que el recinto cuenta con una capacidad para 47.000 espectadores aproximadamente.

Sumado a esto, los albos indicaron que por “decisión de las autoridades administrativas nuestro estadio no podrá abrir los sectores Caupolicán y Galvarino”. Aquellos lugares se encuentran a ambos lados de la zona en donde se ubican los hinchas visitantes.

El cuadro de Macul también informó que los abonados en Galvarino podrán canjear su ticket en sector Tucapel; los abonados en Caupolicán lo harán en sector Lautaro y los accionistas en Caupolicán podrán hacerlo en sector Cordillera.

“Es importante recordarle a nuestros hinchas que no se permitirá el ingreso de colocolinos y colocolinas al sector visita; quienes vinculen su rut con un ticket a sector no asignado arriesgan aplicación de derecho de admisión por el tiempo que se considere necesario, y además no podrán ingresar al recinto el día del partido”, advirtió el “Cacique”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Monagas?

El encuentro por Copa Libertadores está programado para el próximo miércoles 19 de abril, a partir de las 21:00 horas en el Estadio Monumental.