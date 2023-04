Viene de África y su primer gol fue contra Colo Colo: Ousman Touray relata su historia y explica cómo llegó a la UC

Ousman Touray, nacido en Maryland (Estados Unidos), es de padres gambianos y postuló a Universidad Católica a través de B Talent Star, una novedosa plataforma que le permitió acceder a una prueba exclusiva con la sub 20 de los “Cruzados”.

El delantero aprobó las pruebas y quedó en el equipo juvenil de la UC. El 1 de abril debutó ante Unión Española por el Campeonato de Proyección y su destape goleador fue la semana pasada, donde le marcó a Colo Colo.

Ousman Touray conversó en exclusiva con ADN Deportes sobre sus orígenes, su adaptación en tierras chilenas y sus metas en Universidad Católica.

“Nací en Maryland, pero me llevaron de regreso a Gambia cuando era un bebé para que aprendiera de la cultura. Amé Gambia, fue mi hogar hasta que en 2015 murió mi padre y me mudé nuevamente a Maryland. En Gambia todos quieren ser futbolistas desde que son niños, ese siempre ha sido mi sueño”, señaló el atacante estadounidense-gambiano.

“Estoy en Chile hace dos meses, me gustan las montañas y las vistas. No me gustaron los porotos”, afirmó respecto a su estadía en el país. “Ha habido altos y bajos, aún estoy tratando de aprender todo, es difícil. Me han ayudado mucho en Universidad Católica, estoy muy agradecido”, agregó.

En cuanto a su incorporación en la UC, indicó que “ha sido una buena experiencia, desde que llegué todos me han tratado como familia, son muy amistosos conmigo. Me hacen muchas preguntas sobre mí, mi familia y de dónde vengo. Ellos tratan de aprender inglés para conocerme, es divertido. Mi amigo es Bryan González. Él siempre me dice que sea paciente y que mi tiempo ya llegará”.

Ousman Touray, lejos de su familia

Además, el joven delantero describió lo duro que ha sido estar alejado de sus familiares. “Esto lo hago por mi familia y mi mamá. Ellos me extrañan, pero están súper felices que persiga mis sueños. He hecho muchos sacrificios, no veo a nadie de mi familia, mi mamá está en Estados Unidos y mis otros familiares están en Gambia. Pero un día podré pagar y los iré a ver”, aseguró.

Por otro lado, Touray alabó el trabajo de que hay en la UC. “Para ser honesto, antes de venir no sabía mucho de Universidad Católica. Ahora sé que es un club grande, que tiene muchos trofeos y siempre le dan muchas oportunidades a los jóvenes”, sostuvo.

También habló de sus metas en el cuadro “Cruazado”. “Mi objetivo acá es marcar en todos los partidos y tratar de alcanzar un lugar en el primer equipo. Me quedaré hasta diciembre y después me dirán qué pasará, porque hay muchos clubes que no le dan chances a sus canteras de jugar”, complementó.

Por último, el ariete tuvo palabras para su reciente gol contra Colo Colo en el Campeonato Proyección. “Fue increíble, pero no me sentí bien porque perdimos, así que no fue un gran momento para Católica. Contra Colo Colo, quiero enfrentarlos de nuevo, quiero tener una revancha en el futuro”, concluyó.