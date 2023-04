Gustavo Canales y el fútbol joven en Chile: “Los chicos buscan el último celular o seguidores en Instagram”

En medio de un receso en su carrera como entrenador, Gustavo Canales conversó con ADN Deportes respecto a su presente y futuro, además de volver a analizar su salida de Unión Española.

El ariete sostuvo que “estoy bien, en la búsqueda de un contexto en el que me pueda seguir desarrollando como entrenador. Tuve la experiencia que todos conocen el año pasado, me tocó ese interinato que me nutrió muchísimo, fue mi primera experiencia al mando de un equipo profesional”, partió diciendo.

Agregó que “tomé la decisión de salir pensando en desarrollarme, crecer, aprender y en búsqueda de mi objetivo, que es ser el mejor entrenador posible día a día”, dijo.

Gustavo Canales y el fútbol joven

Aprovechando la instancia del Sudamericano Sub 17, al ex Universidad de Chile se le consultó sobre las comparaciones entre el fútbol joven transandino y el chileno.

“La materia prima existe en Chile, pero la cosa es que traten y entiendan de qué se trata ser futbolista, porque acá lo que menos se le hace entender es como crear hábitos de fútbol profesional y en ese sentido hay un déficit en la formación”, sostuvo.

Agregó que “acá convivimos en un medio en el que los chicos buscan el último celular o seguidores en Instagram y piensan que ya llegaron y ahí es donde equivocan los caminos y tiene que ver mucho con la manera de sentir, con la pasión que puedas sentir por el fútbol”, esgrimió.

Insistió en que “si no estás preparado para la frustración, que es lo que permanentemente te va pasando en el fútbol día a día, vas a terminar siendo uno más del montón”, sostuvo el ex delantero de la Unión Española.

En el cierre, esgrimió que “yo fui uno de los tantos chicos que equivocan los caminos, me equivoqué mucho en la adolescencia, imagina que a los 26 debuté en Deportes La Serena. Conozco bien el equivocar los caminos y enrielarlos, las experiencias son los que nutren esto” finalizó Gustavo Canales.