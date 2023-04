Amargo debut: Eduardo Vargas cae en la Libertadores y DT de Atlético Mineiro puso su cargo a disposición

Atlético Mineiro, con Eduardo Vargas como titular, tuvo un decepcionante estreno en la Copa Libertadores 2023 tras caer por la cuenta mínima ante Libertad de Paraguay en condición de local.

“Turboman” estuvo presente durante los 90 minutos en el elenco “Galo”, que controló gran parte del encuentro, aunque el “Gumarelo” fue más certero y aprovechó las pocas oportunidades para sentenciar el triunfo por medio del solitario tanto de Diego Gómez (9′).

Tras el encuentro, Eduardo Coudet, entrenador del Mineiro, recibió latas de cervezas por parte de los hinchas y puso su renuncia a disposición y apuntó contra la dirigencia del elenco brasileño por falta de refuerzos en el último mercado de pases.

“No regresé a Mineiro por dinero ni nada de eso, vine porque me gusta el club y por un desafío deportivo importante. Pero todo cambió. ¿Hice las ventas? ¿Aprobé alguna venta? Esta no es la situación que me prometieron”, disparó el “Chacho” en rueda de prensa.

“Le pido a los inversionistas que traigan un mediocampista ofensivo, por favor, porque solo tenemos uno. ¿Esta es la realidad que me prometieron? No. ¿Que el equipo jugó mal y soy el responsable? Hay un límite. Mi contrato está sobre la mesa, hagan lo que quieran”, sentenció.

Con esta inesperada victoria, Libertad se mantiene de manera provisoria como líder del Grupo G de la Copa Libertadores con tres unidades, mientras que Atlético Mineiro y Eduardo Vargas quedó como colista absoluto, sin ningún punto.