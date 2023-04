“Fantasma” Figueroa no descarta volver a la U: “Me da lo mismo que me digan chanta, mis logros dicen lo contrario”

El “Fantasma”, Marco Antonio Figueroa, se pronunció luego de conseguir importantes logros al mando de la selección de Nicaragua, con quien obtuvo la clasificación a la próxima Copa de Oro y el ascenso a la Liga A de Naciones de la Concacaf.

En diálogo con Dsports, el entrenador nacional abordó varios temas como su paso por el fútbol chileno, su presente en tierras nicaragüenses, el momento de La Roja y la opción de volver a dirigir en un club de Chile.

El estratega criollo se defendió ante las críticas que ha recibido en los últimos años. “Mis números en Chile son tremendos, por eso nunca he entendido tanto rechazo hacia mi persona como profesional (…) Me da lo mismo lo que digan, que soy chanta o malo. Mis logros dicen lo contrario. La última copa internacional de la U fue conmigo y fui despedido sin una razón justa, lo mismo que en Universidad Católica”, afirmó.

“Me siento un técnico capacitado, un técnico exitoso. Hago que mis equipos jueguen bien. Me tiene sin cuidado lo que digan o dejen de decir”, remarcó.

También destacó su trabajo en Nicaragua e hizo una comparación con La Roja. “Cuando dije que estaba capacitado para dirigir a Chile, me trataron de payaso. Hoy queda demostrado que la selección de Nicaragua juega mejor que la selección chilena”, aseguró.

“A Nicaragua le he dado una mixtura y una idea de juego. En Chile, se han equivocado por creer que todos los técnicos que han estado con Bielsa o Sampaoli, van a hacer lo mismo. Hoy Chile carece de talento”, agregó Figueroa.

“Fantasma” Figueroa y su opción de volver al fútbol chileno

Por último, el técnico nacional mostró ganas de tener una revancha en Universidad de Chile, equipo que dirigió entre 2013 y 1024. “Siempre he querido estar en Cobreloa por el cariño, pero me gustaría ir a la U, porque no me dieron tiempo. Con lo poco que pude hacer, hice cosas buenas. Me gustaría ir a la U para darle un título”, completó Marco Antonio Figueroa.