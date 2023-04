Fernando Zampedri está a 28 goles de alcanzar el récord de Rodrigo Barrera, actual goleador histórico de Universidad Católica con 118. Además, el “Toro” está a dos tantos de igualar a una leyenda de los cruzados como lo es el “Beto” Acosta, que anotó 92.

Pero el delantero argentino ya hizo historia en su carrera y fue en Atlético Tucumán, el 7 de febrero de 2017, cuando a través de un cabezazo anotó el solitario gol del triunfo ante El Nacional, lo que significó primera victoria de su club en la Copa Libertadores y la clasificación a la siguiente fase del torneo.

El entrenador de Zampedri esa época era Pablo Lavallén, quien conversó con ADN Deportes sobre sus recuerdos con el “9” de la UC y las grandes campañas que lleva en el fútbol chileno.

“Tengo muchísimos recuerdos de mi etapa con Atlético Tucumán junto a Fernando. El más significativo es del partido en Quito, donde tuvimos que jugar con la camiseta de la Selección Argentina sub 20. A Zampedri justo le tocó la de Lautaro Martínez. Ahí hace el gol, fue una jornada épica e histórica, de hecho se escribió un libro con todo lo que nos pasó”, comentó el estratega trasandino.

“Esto provocó que el lazo con Fernando siga vigente durante los años. Hablamos por redes sociales. Sé de su presente en Chile y no me sorprende, él siempre fue uno de esos jugadores que intentaba progresar. Me alegra muchísimo que haya sido goleador de la UC durante varios torneos y que esté muy cerca de la marca del Beto Acosta”, agregó Lavallén.

Las claves detrás de la faceta goleadora de Zampedri

El DT reveló la fórmula que tenía Fernando Zampedri para mejorar. “Cuando terminábamos los entrenamientos, él se quedaba y le decía a sus compañeros que le tiraran centros para definir de cabeza y con el pie. A tal punto que muchas veces tenía que decirle que era suficiente por hoy”, explicó.

Pablo Lavallén también elogió las características que tiene el delantero de 35 años. “Lo suyo es un caso atípico, jugó mucho tiempo en segunda y tercera categoría del fútbol argentino. Empezó a competir en Primera División pasado los 25 años, pero por sobre todas las cosas, tiene una mentalidad muy fuerte”, sostuvo.

“Él es un 9 de área, tiene muy buen juego aéreo, es buen definidor, ha hecho goles de todos los tipos y colores. Todo esto es lo que ha depositado en este presente y en esta situación de, quizás, convertirse en uno de los jugadores más grandes del fútbol chileno”, concluyó Lavallén.

Fernando Zampedri finaliza su vínculo con Universidad Católica en diciembre de 2023. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, anunció que ya comenzaron los acercamientos para buscar que se extienda su estadía en el club.