“Don Bigote”: Olympique Marsella festejó la gran actuación de Alexis Sánchez con La Roja

Eran más de las cuatro de la mañana en Francia, pero aquello no importó. Las redes sociales del Olympique Marsella de Francia siguieron con atención la actuación de Alexis Sánchez con La Roja.

Si bien el ariete solo jugó el segundo tiempo, terminó marcando diferencias. Cuando Chile perdía 1-2 ante Paraguay en el primer amistoso del 2023 con miras a las Clasificatorias, el delantero chileno, que defiende la camiseta del Marsella, apareció con todo su esplendor.

Primero aprovechó los errores de la defensa paraguaya para anotar el empate, y luego, con la complicidad del portero Silva, marcó el desnivel final en Macul para darle la primera victoria a Eduardo Berrizo al mando de La Roja.

Por ello es que desde Francia no dudaron en festejar la actuación del ariete. Citando la celebración del gol de Chile, la cuenta oficial del Olympique Marsella escribió “Don Bigote“, en relación con el particular look que luce por estos días Alexis Sánchez.

No contentos con eso, y tras propiciar el 3-2 final, otra vez en sus redes sociales escribieron “En otro nivel“, pero esta vez con la celebración de un gol con la camiseta del Olympique Marsella, pero en clara alusión a la actuación con La Roja.