Se acabó el sueño: Arturo Vidal desistió de inscribir al Rodelindo Román en Tercera División

Están de vuelta, pero en las ligas de barrio. Rodelindo Román, club de la comuna de San Joaquín y que vio nacer a Arturo Vidal, no logró mantenerse en el fútbol profesional, lo que detonó que el volante de La Roja desistiera de su sueño.

Así lo informó La Tercera, quienes aseguraron que el mediocampista del Flamengo decidió alejarse del equipo que lo vio nacer, en cuanto a lo financiero al menos, y no lo inscribió en la Tercera División de la ANFA.

“Rodelindo volvió al barrio. Fue una tristeza enorme. Y, después, Arturo tomó la decisión de no inscribirnos en Tercera, porque era mucho desgaste“, aseguró Mario Cáceres en conversación con DirecTV Sports, ayudante técnico de Rodolfo Madrid, quienes dirigieron al equipo mientras Vidal fue dueño.

Ambos, ex compañeros de Vidal en Colo Colo, fueron desvinculados del club y, según la información del citado medio, a esta altura solo quedan dos funcionarios en la institución: la presidenta, Francisca Araya, y un funcionario.

Rodelindo SADP no fue inscrito para la Tercera División luego de perder la definición por la permanencia en Segunda ante Deportes Concepción el año pasado.

“No se presentó. No hay ninguna explicación. Nada. No han llamado. No mandaron correos, no vinieron. Les mandamos como tres oficios, que no respondieron, ninguno. El que baja es el Rodelindo SADP y nosotros nos intentamos comunicar con ellos”, comentó Antonio Medina, presidente del directorio de la Tercera División.

Agregó que: “creo que la hermana de Arturo Vidal era la que abría el correo. Como no se presentaron a las postulaciones, lo dimos por cerrado. Les dimos como un mes más y no llegaron. No tengo idea por qué”.

Según el citado medio, Arturo Vidal se imaginaba al Rodelindo Román en la Primera B este 2023, lo que no sucedió, pese a los $600 millones que invirtió el volante en su equipo para costear la plantilla y diversos gastos operacionales.