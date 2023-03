Alexis Sánchez, de gran presente en el Olympique de Marsella, recordó su frustrado fichaje en Manchester City y explicó por qué finalmente decidió firmar con Manchester United en 2018, tras su espectacular paso por el Arsenal.

“Estaba todo firmado en el City, estuve a punto de irme, hablaba todos los días con Pep Guardiola (DT del City), él me escribía, era como mi papá”, señaló de entrada el delantero chileno en diálogo con TVN.

El tocopillano comentó que su fichaje se cayó por otro futbolista que era parte del traspaso. “Estaba todo listo y de repente Arsene Wenger (DT del Arsenal) no me dejó. Había un jugador del City que tenía que cambiarse al Arsenal y no se quiso venir”, indicó.

En la misma línea, el “Niño Maravilla” relató cómo se selló su llegada al Manchester United. “Yo quería irme del Arsenal y jugar Champions. De repente me suena el celular, era José Mourinho (DT del United) y me dijo que me tenía la “7” disponible. No era una cosa de dinero”, mencionó.

“Mourinho me dijo que íbamos a ganar todo. ¿Un chileno en el United? ¿Con la “7” de Cantona, Beckham, Ronaldo? No sabía lo que iba a pasar con el City, pero en el United hay historia. No me arrepiento de llegar, las cosas pasan por algo”, completó el goleador de La Roja sobre su “teleserie” con los dos elencos ingleses.

Alexis Sánchez y su futuro regreso al fútbol chileno

Por otro lado, el atacante nacional abordó la posibilidad de terminar su carrera en Chile y jugar en un grande de la capital. “No me gustaría venir y estar de vacaciones, yo quiero venir, demostrar y ganar, como lo hice en toda mi carrera. Me abro a todas las posibilidades. Podría jugar en la U, Católica o Colo Colo. Yo amo al fútbol”, aclaró.

Por último, Sánchez reveló cuál es su gran sueño en el fútbol chileno. “Mi sueño es terminar en Tocopilla, en Tercera División, después en Segunda y Primera, me gustaría. Cuando voy al norte veo que hay niños jugando en canchas de tierra y que quieren ser como yo. Me gustaría enseñarles mi estilo de juego”, complementó.