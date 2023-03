Alexis Sánchez habla de La Roja y entierra a la “Generación Dorada”: “Hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos”

En la previa del amistoso entre Chile y Paraguay, Alexis Sánchez tomó la palabra y se refirió al recambio que hay en La Roja con miras a las próximas Clasificatorias, y paralelo, remarcó el fin de la “Generación Dorada” en el plantel nacional.

“La Generación Dorada ya es pasado. Hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos. Ya pasó. La gente habla mucho de un recambio, pero el recambio ya está. De la Generación Dorada hay solo tres jugadores, cuatro máximo. Una generación son 25 jugadores, hoy en día hay muchas caras nuevas”, reconoció el tocopillano en diálogo con TVN.

En la misma línea, el “Niño Maravilla” explicó que los propios futbolistas de la “Generación Dorada” deberían saber cuánto tiempo más seguirán en la selección chilena. “Mientras estén físicamente bien. Depende de cada jugador cuando diga ‘yo puedo más’ o ‘ya no puedo más’. Depende de ellos, no de mí, ni del entrenador. Ellos son maduros para decidir”, indicó.

Además, Alexis Sánchez abordó su futuro escenario cuando tenga que decirle adiós La Roja. “Hasta cuando yo pueda. Si un día no puedo más, levanto la mano y hay jugadores mejores que yo, voy a ser el primero. Si no me siento físicamente bien, yo voy a ser el primero. Pero no es el caso de ahora”, complementó.

Alexis Sánchez y la nueva etapa que vive La Roja

Por otro lado, el delantero nacional lamentó no clasificar con Chile a los dos últimos Mundiales. “Duele, porque son procesos en los que podíamos haber ido, y no fuimos, eso duele más”, remarcó.

Finalmente, Sánchez dejó claro que la selección empezó de cero un nuevo ciclo bajo el mando de Eduardo Berizzo. “Ahora hay un proceso donde todo es de nuevo, todo cambiando. Ya estamos a tres meses del primer partido de las Clasificatorias, que es el más importante”, concluyó.