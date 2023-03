Sopresa en Alemania: Bayern Múnich despedirá a Nagelsmann y fichará a Thomas Tuchel como DT

En medio de la fecha FIFA que tiene en pausa la mayoría de las ligas más importantes del planeta, Bayern Múnich golpeó la mesa y desvinculará “con efecto inmediato” a su técnico Julian Nagelsmann.

Así lo consignaron el portal Bild y el periodista Fabrizio Romano durante la tarde de este jueves. El entrenador de 35 años dejará su cargo luego de una temporada y media donde consiguió la Bundesliga 2021-22 y dos Supercopa de Alemania.

El rendimiento de Nagelsmann en el Bayern Múnich no ha sido el esperado. A pesar de que se instaló en cuartos de final de la Champions League, su estilo de juego no ha sido convincente, y marcha en el segundo lugar en la Bundesliga, a un punto del Borussia Dortmund y con nueve fechas por jugarse.

“Esto no es lo que significa el Bayern Múnich. Perdimos todo, nos dejamos arrollar por un equipo que venía de jugar el jueves… Pocas veces he experimentado tan poco pulso, tan poca mentalidad, tan poca asertividad”, declaró Hasan Salihamidzic, director deportivo del club, tras caer el pasado domingo ante Bayer Leverkusen.

A la espera del comunicado oficial, el cuadro alemán ya tendría decidido a su reemplazante: Thomas Tuchel, cuya última experiencia fue con Chelsea de Inglaterra y tendría un acuerdo ya aceptado para arribar a la banca de los “Bávaros”.

🚨 Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023