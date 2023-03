Mauricio Isla reconoce su bajón futbolístico en la UC: “Se le critica al mejor jugador de la historia en París, imaginate a uno como yo”

Mauricio Isla afrontó públicamente los cuestionamientos en cuanto a su rendimiento en la UC, cuestión que le costó la titularidad en el elenco precordillerano y que también se amplió a rumores de eventuales discusiones con dos de los referentes del club, Matías Dituro y Fernando Zampedri.

Todo en torno a una posible finalización anticipada de su contrato en virtud de su irregular momento en el elenco precordillerano, cuestión que el propio jugador salió a desmentir en la previa al viaje a La Serena, donde este jueves disputarán un amistoso con los “papayeros”.

“Estoy bien, contento, con ganas. Eso no ha cambiado nunca. Han salido cosas que a uno le molesta, pero estoy viviendo lo futbolístico, que es parte mía, y lo otro es parte del periodismo. Nunca he hablado mucho ni he desmentido cosas porque soy así. En el equipo está todo muy bien. Han salido cosas duras para el hincha. En lo personal, el compromiso siempre está, siempre he llegado a entrenar y al 100%. No tengo problemas con Matías ni con nadie. Si uno está rindiendo de mala forma, hay que estar callado y trabajar para volver a ganarme el puesto de titular“, apuntó Mauricio Isla, descartando su salida de la UC.

“Tengo contrato. Lo otro lo verá el entrenador y el presidente. Si no está contento con mi rendimiento, uno puede tomar otro rumbo, pero yo nunca he estado en un equipo donde quiero estar. Estoy trabajando, sé que voy a volver al ritmo que muchos me conocen“, remarcó el “Huaso”, dolido con los cuestionamientos a su rendimiento, aunque reconoció su irregularidad.

“Cuando uno vive cosas negativas en lo futbolístico, tienes muchas personas atrás que te apoyan. Sé cuando juego bien y cuando no, estoy más en la carrera de retirarme que de ser joven. Es como que nunca tenga que estar en la banca y no es así, cuando uno está en momentos difíciles, tiene que estar en la banca. Se le critica al mejor jugador de la historia en París, imaginate lo que va a pasar con un jugador normal como yo. No tengo ningún problema con mis compañeros, el entrenador tiene todo el derecho de dejarme afuera“, apuntó, aludiendo a Lionel Messi y su presente en el PSG.

Mauricio Isla y La Roja

El lateral aprovechó de comentar su visita a Juan Pinto Durán para conversar con los seleccionados chilenos. “Están viejitos, pero contentos y motivados. El entrenador trabaja muy bien, ojalá el lunes se sumen cosas importantes y la victoria que hace falta. A los jugadores grandes les queda mucho por dar”, dijo, sin descartar la opción de una futura citación en La Roja.

“Cuando uno pasa por momentos difíciles futbolísticamente, es difícil aportar. Seguro que voy a volver (…) Uno tiene que entrenar y recuperar la alegría, es difícil convivir con todos cuando te critican tanto. Lo que más daña es que salgan cosas que perjudiquen a mi club, busco aportar al plantel y a los más jóvenes. Quiero recuperar mi energía“, concluyó en el aeropuerto de Santiago.