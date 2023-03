¿A Colo Colo? Mauricio Isla ya maneja opciones para salir de la UC ante su suplencia

El presente de Mauricio Isla en la UC no es feliz, pues ha ido perdiendo terreno en la consideración de Ariel Holan al punto que este fin de semana será suplente por segundo duelo consecutivo en el elenco precordillerano.

La situación sería de una incomodidad tal que, según información de AS Chile, el lateral evalúa la opción de rescindir el contrato que lo tiene vinculado al club hasta diciembre de 2024, pudiendo incluso salir a mitad de temporada.

“El momento que está viviendo Mauricio Isla lo ha llevado a replantearse su vínculo con la UC. Hubo acercamientos con gente ligada a Colo Colo y a dos clubes del exterior”, plantaron al medio antes citado conocedores del tema.

Valga apuntar que en el “Cacique” no han encontrado un lateral derecho titular tras la salida de Óscar Opazo y ya no existe la regla que restringía traspasos entre clubes de Primera División a sólo jugadores que hubieran disputado no más de 360 minutos.

Así las cosas, habrá que esperar las determinaciones que tome el bicampeón de América en los próximos meses. Según información de ADN Deportes, de momento no se ha acercado nadie a la dirección deportiva para ver la posibilidad de rescindir el contrato, pero se descarta una pelea entre el jugador y el DT Ariel Holan.