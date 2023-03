La oscura teoría detrás de la ausencia del “Papu” Gómez en Argentina: lo acusan de hacer “magia negra”

La semana de fiesta que vive Argentina en la primera fecha FIFA tras coronarse en el Mundial de Qatar 2022 tendrá solo un ausente de los 26 futbolistas de la “Albiceleste” que levantaron el trofeo en Lusail: Alejandro “Papu” Gómez.

El atacante del Sevilla no logró recuperarse de una lesión en el tobillo y no recibió la autorización de su club para viajar a los partidos amistosos contra Panamá y Curazao. Sin embargo, surgió un insólito rumor en torno a su ausencia en la lista de Lionel Scaloni.

Según el experiodista de ESPN, Gonzalo Cardozo, “Papu” Gómez fue “cancelado” de Argentina por sus propios compañeros debido a que supuestamente recurrió a rituales de “magia negra” en contra del futbolista Giovani Lo Celso, para estar en la Copa del Mundo.

“Es una información que me llegó hace una o dos semanas. Es la verdad, hay un grupo que cree en las energías y ellos se enteraron que el ‘Papu’ hizo algo no muy positivo en la previa y que tuvo que ver en torno a la lesión de (Giovani) Lo Celso, jugador con el que comparte puesto. Una vez que supieron esto, le hicieron la cruz”, aseguró el comunicador en su canal de YouTube.

Entre las pruebas que expuso Cardozo comentó que “en los festejos del Mundial vimos una versión muy solitaria del ‘Papu’ ¿No les extraña que tras la lesión en Sevilla ningún compañero de la selección le haya escrito? Que Sevilla no le deje venir a Argentina con un día de anticipación termina por confirmar eso”.

“Hoy por hoy, el grupo no le dice Papu Gómez. Pasó a ser el ‘innombrable’. Hoy está cancelado, por eso no viaja para el partido con Panamá y no va a estar en los festejos con todos sus compañeros, más allá de ser campeón del Mundo”, sentenció.