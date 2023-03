Tomás Alarcón hace autocrítica por su momento en Zaragoza: “No estoy ni cerca de lo que soy”

El volante chileno Tomás Alarcón hizo un duro análisis respecto de su presente en el Real Zaragoza, al cual llegó en enero buscando retomar la continuidad que había perdido en el Cádiz.

A casi tres meses de aquel cambio, el formado en O’Higgins apenas suma nueve partidos, de los cuales en sólo tres fue titular, lo que claramente no es algo que tenía en mente. “Vine para sumar minutos y no los estoy teniendo. Tenía muchas aspiraciones de jugar, necesitaba minutos, sumar confianza y esa roja me jugó una mala pasada”, explicó en conferencia de prensa, aludiendo a la expulsión sufrida el 22 de enero pasado contra el Sporting de Gijón y que le costó la titularidad.

Más allá de aquello, Tomás Alarcón fue autocrítico de su nivel. “No estoy ni cerca de lo que soy. Los primeros dos partidos me costó adaptarme porque llevaba cinco meses sin jugar no tenía ritmo ni confianza. Hasta ahora no se ha podido ver nada de mí”, apuntó el volante de 25 años.

De todas formas, la última fecha sumó 45 minutos en el empate con Huesca, lo que lo hace ver con optimismo el resto de la temporada. “El DT (Fran Escribá) me felicitó. También ve lo que hago en la semana. Sé que en cualquier momento me llegará una oportunidad y no la soltaré”, concluyó quien, a causa de su irregularidad, perdió terreno en la selección chilena y no fue considerado para esta fecha FIFA.