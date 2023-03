Christopher Toselli comenta su inesperado debut en el arco de la U: “Creo que fue un partido correcto”

Si hubo un protagonista inesperado del empate de la U de Chile ante Deportes Copiapó fue el arquero Christopher Toselli, que atajó todo el segundo tiempo ante los problemas en la espalda que complicaron a Cristóbal Campos.

“Fue raro, hace mucho no me pasaba entrar desde el banco. Uno entra un poco desconectado, pero estoy preparado para cuando me toque. Siento que pude responder bien. Espero que lo de Cristóbal no sea nada grave. Me costó conectarme en el partido, uno en el banco está pensando otras cosas, pero creo que fue un partido correcto“, aseguró en Valparaíso, autocrítico por el nivel de juego que mostraron los azules en la igualdad.

“Es amargo, queríamos conseguir el triunfo. Teníamos que marcar diferencias de local, no pudimos, aunque es importante no perder. Nos faltó claridad de ocasiones, las llegadas de ellos fueron porque buscábamos el arco contrario, no tuvieron muchas tampoco. El partido fue controlado en la parte defensiva y en la ofensiva nos costó un poco“, explicó un Christopher Toselli cómodo con cómo ha sido recibido en la U de Chile.

“Se han portado muy bien conmigo desde el primer día, de la mejor manera, siento el apoyo y espero ir ganándome el respeto de la hinchada cuando tenga la oportunidad de jugar. Soy un profesional de esto y uno tiene que estar preparado”, explicó el formado en la UC, que lamentó el parón del Campeonato Nacional 2023, pero valoró la opción de enfrentar a River Plate.

“Me hubiese gustado seguir jugando, seguir en ritmo de campeonato es bueno, pero tenemos un lindo desafío por delante en un amistoso de primer nivel. Personalmente, no me gusta, es muy largo el parón, pero al menos tendremos tiempo para trabajar y mejorar detalles”, concluyó en el Elías Figueroa.