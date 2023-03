Arturo Vidal participa en la clasificación de Flamengo a la final del Campeonato Carioca

Arturo Vidal mantuvo su tendencia en la temporada que ha desarrollado con Flamengo y fue suplente en el partido donde el “Mengao” clasificó a la final del Campeonato Carioca.

En el choque de revancha por las semifinales del torneo estadual, el elenco del volante nacional buscaba aprovechar el 3-2 de la ida ante Vasco da Gama para abrochar la llave en un repleto estadio Maracaná.

Pedro abrió la cuenta para Flamengo, pero Manuel Capasso igualó el marcador antes del término del primer tiempo en el coloso de Río de Janeiro.

