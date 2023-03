Con el logotipo y la música de “Motomami” de Rosalía se ambienta el Camp Nou para el clásico del fútbol español de este domingo 19 de marzo, cuando el Barcelona reciba en su cancha al Real Madrid, en una colaboración que va desde la indumentaria oficial del club culé -femenino y masculino- hasta la ambientación del campo de entrenamiento.

Todo esto luego que el principal sponsor del Barcelona, Spotify, cediera su posición en medio de la camiseta del equipo principal para poner el nombre del exitoso disco de Rosalía, que cumple un año y que ha aumentado en 101% las reproducciones de sus temas en la plataforma.

🏍️ Motomami is in the house para #ElClásico 🦋

Barça 🤝 @spotify 🤝 @rosalia

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2023