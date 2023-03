Israel Poblete reconoce el bajo nivel de la U en el Superclásico: “Tenemos que buscar variantes, los rivales te estudian”

El volante de la U de Chile, Israel Poblete, afrontó el próximo encuentro de los azules, en el cual recibirán en Valparaíso este domingo a Deportes Copiapó. “Va a ser un partido difícil. Queremos mejorar nuestro juego, proponer, jugar como equipo grande. No nos complica trasladarnos, lo que queremos para nuestro juego es tener una buena cancha, independiente de dónde esté“, aseguró en conferencia de prensa.

En la misma instancia, lamentó que no puedan contar para aquel partido con los lesionados Emmanuel Ojeda y José Castro. “Es lamentable contar con ellos, pero también tenemos buenos jugadores en esa posición. Le hemos dado todo nuestro apoyo a José (…) El técnico es el que decide, pero todos estamos compitiendo de buena manera en los entrenamientos”, señaló, apuntando a Nery Domínguez y Marcelo Morales como sus reemplazantes.

De todas formas, Israel Poblete no pudo dejar del todo atrás lo vivido en el Superclásico del domingo pasado. “Fue un partido difícil, trabado, no hubo buen juego en general. Ya dejamos atrás el empate, pensamos ahora en ganar los tres puntos ante Copiapó. Queremos ir al descanso en la parte alta de la tabla“, aseguró el ex Huachipato, autocrítico con el nivel de la U de Chile.

“No pudimos desarrollar el juego que veníamos haciendo. Colo Colo presionó mucho el mediocampo y es tarea nuestra buscar variantes para hacer daño y contrarrestar lo que nos proponen nuestros rivales. Tenemos que buscar variantes, los rivales te estudian“, reconoció el volante azul.

Israel Poblete y la violencia en el fútbol chileno

El jugador de 27 años lamentó la serie de incidentes vividos en el Monumental. “No es normal para nadie, es algo que no queremos ver en la cancha. Hay muchas cosas a corregir en el fútbol chileno y una de esas es ver qué se debe hacer. Estábamos preocupados de nuestro compañero. No es bueno que se hable de cosas extrafutbolísticas”, comentó.

“Nos complica que ocurran estos incidentes, ya sea por parte de hinchas nuestros o de otros equipos. La mayoría va a alentarnos, de alguna forma hay que buscar erradicar esas cosas y que existan sanciones reales”, recalcó el mediocampista de los azules, buscando enfocarse en seguir mostrando progresos respecto a la campaña del 2022.

“Viendo lo del año pasado, fue un año especial, pasaron muchas cosas. Este año tenemos un plantel un poco más grande, con muchas más variantes, y esa competencia hace que los rendimientos crezcan, que el juego que hacemos sea más intenso. No podemos conformarnos con esto, debemos seguir creciendo, no podemos relajarnos”, concluyó Israel Poblete.