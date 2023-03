Ecuador anuncia al español Félix Sánchez Bas como su nuevo DT de cara a las Clasificatorias del Mundial 2026

Tras meses de búsqueda, finalmente Ecuador encontró a su nuevo entrenador: Félix Sánchez Bas. El estratega español de 47 años asumió la banca de la “Tri” con miras a las próximas Clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

El técnico hispano viene de enfrentar a la selección ecuatoriana en la pasada Copa del Mundo 2022, ya que fue el DT de Qatar. Duró casi seis años al mando del combinado qatarí.

Félix Sánchez Bas comenzó a trabajar en Qatar desde 2007, cuando quedó a cargo del plantel sub 15 de aquel país. Luego pasó por la sub 19, la sub 20 y la sub 23, hasta que aterrizó en la selección absoluta en 2017.

Otro hecho que marca la carrera del entrenador español en su paso por el Barcelona entre 1996 y 2006, club donde se inició como DT dirigiendo las categorías juveniles.

Sánchez Bas debutará en la banca de Ecuador el próximo 24 de marzo durante el duelo amistoso que tendrá la “Tri” contra Australia, en Sídney.