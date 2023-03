Dirigió en el Barcelona y en el Mundial de Qatar: Ecuador tiene nuevo candidato para que asuma la banca

Ecuador encontró a un nuevo candidato para que asuma como DT luego del frustrado arribo del “Tigre” Ricardo Gareca, quien estaba a una firma de dirigir a la “Tri”, pero por cuestiones económicas rechazó el cargo y prefirió a Vélez Sarsfield.

Ahora el técnico que está cerca de llegar a la selección ecuatoriana es el español Félix Sánchez Bas, según consignó Diario Olé. Lo curioso es que este candidato viene de enfrentar a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022.

Sánchez Bas estuvo en la reciente Copa del Mundo como entrenador del país anfitrión, Qatar. Duró casi seis años en el seleccionado adulto qatarí desde que asumió en 2017.

Además, los trabajos del español el país que organizó el reciente Mundial comenzaron en 2013 cuando quedó a cargo de la selección sub 19. Luego pasó por la sub 20 y la sub 23, hasta que aterrizó en la selección absoluta.

Otro hecho que marca la carrera de Félix Sánchez Bas en su paso por el Barcelona entre 1996 y 2006, club donde se inició como entrenador dirigiendo las categorías juveniles.

Así las cosas y de cara a las próximas Clasificatorias al Mundial 2026, Ecuador podría romper la tónica que se da en Sudamérica y contratar a un DT hispano que llene el vacío que dejó el argentino Gustavo Alfaro.