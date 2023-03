Ministra Benado y los “arengazos” en la previa del Superclásico: “Ojalá sean positivos, que no afecte la integridad de los jugadores”

La ministra del Deporte, Alexandra Benado, tomó la palabra este martes para referirse a los preparativos que están ultimando las autoridades de cara al Superclásico que Colo Colo y Universidad de Chile animarán el domingo 12 de marzo.

“Son dos grandes clubes del fútbol masculino que vuelven al Estadio Monumental y me parece que están todas las condiciones dadas hace mucho rato. Los organismos que tienen que ver con la seguridad de un evento de estas características están trabajando”, remarcó la titular de la cartera de Deportes.

También comentó la posibilidad de que los hinchas de la U puedan ingresar al Monumental gracias a las 2.500 entradas que dispuso Blanco y Negro. “Siempre es importante tener un Superclásico con público, ojalá que se dé. Tenemos que tener las condiciones de seguridad y la responsabilidad social de los hinchas, para que puedan ir al estadio de manera tranquila”, sostuvo.

Por último, Alexandra Benado hizo un llamado por los “arengazos” que realizarán los hinchas. “Temas como los arengazos o que las hinchadas vayan a alentar previo al partido es materia de los clubes, ellos deciden si se hace ingreso o no a los recintos deportivos. No es materia del ministerio del Deporte, pero ojalá las manifestaciones sean positivas, que no afecte la integridad de los jugadores”, concluyó.