Nicolás Núñez y la visita de Magallanes a Always Ready: “Intentaremos ser agresivos con el balón, no venimos a replegarnos”

El técnico de Magallanes, Nicolás Núñez, conversó con Los Tenores desde Bolivia, donde este jueves se enfrentará a Always Ready por la revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores, asumiendo lo complejo que será el encuentro ante la necesidad que los locales tienen de revertir el 3-0 de la ida.

“Hemos trabajado en eso, tendremos el último entrenamiento en Santa Cruz para competir mañana en La Paz. Estamos ilusionados, pero con la certeza que será muy difícil, distinto a lo del jueves pasado“, apuntó el exlateral, que reconoció el difícil escenario que vivirán en el Hernando Siles.

“Seguramente nos tocará sufrir más que la semana pasada, nos tenemos que adaptar. Queremos iniciar la competencia con nuestra forma, intentando quitarles el balón y buscando el gol, que es lo que siempre planteamos independiente de donde sea”, remarcó Nicolás Núñez, atento a aguantar el “chaparrón inicial” ante Always Ready.

“Va a ser así, desde lo emocional esos primeros minutos querrán anotarnos, pero previendo eso intentaremos ser agresivos con el balón, que no venimos a replegarnos. Tengo mucha ilusión porque el equipo está animado y con muchas ganas de competir. Confío en el equipo”, sostuvo el DT “carabelero”.

Nicolás Núñez y el momento de Magallanes

El entrenador del “Manojito de Claveles” explicó cómo han podido afrontar las primeras fechas del Campeonato Nacional 2023, dimensionando el impacto de jugar en la máxima categoría del fútbol profesional pese a ser campeones de la Copa Chile y la Supercopa Chilena.

“Cuando uno cree en una idea y la hace propia, es capaz de superar esos malos momentos. Nos aferramos al juego. Pagamos la transición a Primera División en que los equipos necesitan menos situaciones para castigarte y empezamos a progresar desde los resultados por sobre el rendimiento“, explicitó, mostrándose paciente de cara a una eventual clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores y que podría obligar a la reprogramación del choque ante Colo Colo.

“Los estadios que queremos usar no han sido autorizados, ese es el problema. No buscamos excusas, nos preocupamos para disponer lo mejor que tengamos, ya sea dos o tres días después. Por reglamento los plazos no dan, pero si tenemos que jugar domingo y martes no hay problema“, concluyó en el diálogo con Los Tenores.