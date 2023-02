El defensa de la U de Chile, Matías Zaldivia, conversó con Los Tenores, donde destacó el momento personal y colectivo que vive luego de las primeras 6 fechas que ha disputado con la camiseta de los azules, silenciando varias críticas respecto a su pasado en Colo Colo.

“Hice una buena pretemporada, los amistosos me ayudaron a agarrar ritmo y en los partidos me están saliendo las cosas (…) Fue un cambio táctico, pero también mental y psicológico, dejar de esperar el golpe e ir a buscar los partidos más arriba, marcar más arriba en la mitad de cancha y estar más cerca del arco al recuperar“, planteó el defensor argentino, que destacó la labor que ha hecho para consolidarse en su arribo al cuadro universitario laico.

“Después de la pandemia empecé a entrenar fuerza con un personal trainer para dejar atrás las lesiones. La constancia de ese trabajo y la base de los partidos están dando sus frutos. Cambie algunos hábitos que me están funcionando ahora. Trabaje con un coaching desde hace un año y medio. Me ayudó mucho. A veces para el futbolista es difícil abrirse a esas cosas, pero me sirvió mucho”, recalcó Matías Zaldivia, que valoró el cambio táctico para directamente pelear el Campeonato Nacional 2023.

“Para todos es un esquema más cómodo, con Federico Mateos rompiendo como en el gol. A Leandro Fernández, con otro punta que fija a los centrales, le da libertad. El equipo se vio muy bien el otro día. Lo que más me gustaría es hacernos cargo de que realmente podemos ganar el campeonato. No hay equipos que saquen tanta diferencia respecto de los demás, hasta Católica. Tenemos que seguir con este camino. La formación nos está ayudando mucho y tenemos que seguir trabajando en lo mental para soltarnos y dejar atrás lo de los años anteriores. En otros partidos nos retrasábamos con la ventaja y ante Curicó seguimos jugando arriba. Estamos en la búsqueda”, sostuvo el jugador de 32 años.

Matías Zaldivia y el Superclásico

Con su pasado en Colo Colo, el enfrentamiento del próximo 12 de marzo era tema en el diálogo con Los Tenores, quien le bajó el perfil a la situación. “Todavía mi cabeza no esta en el clásico. Sabemos el partido que se viene, pero trato de no pensar más allá de Calera. Pensar ya en el clásico sería un error. Ojalá lleguemos bien preparados“, remarcó, junto con evadir el hecho de cómo reaccionaría si anota en el Monumental.

“Soy una persona muy respetuosa, pero no estoy pensando en hacer un gol, sino hacer un gran partido (…) Alguno que otro hincha de Colo Colo me ha insultado, pero la mayoría me han tratado con respeto. A veces estamos acostumbrado a otro trato”, explicó, junto con evidenciar su comodidad en la U de Chile, como se reflejó en el festejo del triunfo ante Curicó Unido.

“Estoy involucrado con el grupo y la gente de la U, es un agradecimiento y una muestra de respeto, no era fácil para ellos al comienzo”, sostuvo, junto con valorar el aporte a su juego que hace Mauricio Pellegrino, considerando su destacado pasado como central.

“Sí, hace mucho énfasis en los perfiles, mantener las líneas cortas. En lo personal trato de escucharlo mucho por su experiencia en Europa, trato de absorber todos los consejos“, concluyó.