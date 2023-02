Esteban Paredes adelantó el Superclásico para Colo Colo: “Con la U siempre hay un despegue enorme”

Falta más de una semana, y partidos entremedios, pero el Superclásico ya se comenzó a jugar fuera de la cancha. En ello, Esteban Paredes se sumó al debate.

El ídolo del “cacique” estuvo este martes en una actividad por la nueva camiseta de Colo Colo y comentó la actualidad de su ex equipo: “se fueron muchos refuerzos, ingresaron nuevos, le va a costar encontrar el funcionamiento al profe, ojalá que lo encuentre durante las primeras 10 fechas, pero eso no quiere decir que no vaya a ganar”, dijo.

“Tiene que prepararse bien para la copa (Libertadores), ahí está lo más difícil, lo más complicado, pero no tengo dudas de que encontrará el funcionamiento necesario”, complementó el ídolo del “popular”.

Sobre el Superclásico y lo que significa para Colo Colo, Paredes sostuvo que: “no sé si despegue, pero sí creo que tiene que trabajar mucho estas semanas, este mes que queda, ya viene la copa y no tengo dudas de que va a encontrar el equipo, esperemos lo mejor”, aseveró.

“Colo Colo siempre viene más o menos, o mal, y con la U siempre hay un despegue enorme, así que espero que puedan ganar ese partido que es importante”, complementó respecto al duelo ante los azules en el Monumental.

Cerró asegurando que: “esperemos que puedan ganar, es lo más importante para Colo Colo. Yo creo que será un 3-1“, finalizó Esteban Paredes.