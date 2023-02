Erick Pulgar sufre una fractura en el pie y será baja en Flamengo por al menos un mes

En la previa a la revancha de la final de la Recopa Sudamericana, Flamengo oficializó una mala noticia para el volante nacional Erick Pulgar, que se lesionó en el partido del pasado sábado ante Botafogo por el Campeonato Carioca.

Según lo informado por el “Mengao” en sus redes sociales, el formado en Deportes Antofagasta sufrió una “fractura en la base del quinto metatarsiano del pie derecho”, para lo cual ya comenzó su tratamiento médico.

O atleta Erick sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito no clássico de sábado. Iniciou tratamento no CT. #CRF

— Flamengo (@Flamengo) February 28, 2023