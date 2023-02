Messi, Mbappé y Benzema son los flamantes finalistas para el premio The Best de la FIFA

Durante la jornada de este viernes, la FIFA reveló los tres finalistas que lucharán por ganar el premio The Best 2022 en la categoría “Mejor Jugador”.

El argentino Lionel Messi, junto a los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé son los flamantes candidatos que lucharán por el galardón. Uno de ellos será consagrado en la gala que se llevará a cabo en París, el próximo 27 de febrero.

Esta distinción se la lleva el futbolista más destacado de la temporada pasada, incluyendo lo que ocurrió en el Mundial de Qatar. Es por esto último que Messi toma ventaja tras salir campeón del mundo, sumado a su increíble actuación en la cita planetaria.

Por otro lado, Mbappé suma méritos por ser el máximo goleador del Mundial y la Ligue 1 en 2022, además de conquistar la liga francesa.

En tanto, Benzema resalta por ganar el Balón de Oro, La Liga de España y la Champions League en 2022. También fue el máximo artillero del fútbol español el año pasado.

Cabe destacar que el último jugador que recibió el premio The Best fue el polaco Robert Lewandowski, por todo lo que hizo en 2021.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award!

🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023