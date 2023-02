Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, valoró el heroico triunfo de este viernes por 3-2 ante el Elche y destacó la reacción de su equipo para rescatar los tres puntos en la jornada 23 de La Liga.

“Sabíamos que iban a ser tres puntos muy difíciles. Se pusieron en ventaja con dos acciones un tanto conflictivas. Fueron las dos únicas oportunidades del Elcheen todo el partido. Entramos con mucho orden y por suerte pudimos darle la vuelta”, sostuvo el estratega nacional en rueda de prensa.

“Lo importante es cómo se reacciona. Debíamos estar tranquilos y tirar de juego y calidad. Hicimos dos goles, desperdiciamos el penalti y tuvimos seis o siete ocasiones más“, agregó.

Respecto al polémico arbitraje que marcó el duelo ante Elche, el “Ingeniero” explicó que “los penaltis son claros, podrían tener alguno expulsado más. El Elche solo ha llegado dos veces. Era el último hombre y la puede interpretar como roja, los penales son claros. No me centraría en el arbitraje sino en la gran reacción que tuvo el equipo. El Elche no tuvo más llegadas en el partido”.

Finalmente, Manuel Pellegrini se refirió a la ilusión de clasificar a Champions League en Real Betis. “Quedan aún 45 puntos por disputar, queda mucho. Jugamos también en la Europa League, es importante tener un colchón de puntos con los que vienen atrás o apretar a los que tenemos arriba”, cerró.