Óscar Opazo tras anotar un gol y revertir su complejo momento en Racing: “Fui paciente, tenía muchas ansias de jugar”

Después de dos meses, Óscar Opazo tuvo su primera titularidad en Racing y coronó una gran noche anotando un gol este miércoles en la victoria sobre San Martín de Formosa, por la primera ronda de la Copa Argentina.

Luego del partido, el ex Colo Colo tomó la palabra y explicó cómo se sentía por no sumar minutos en la “Academia”. “Es raro, porque estaba acostumbrado a jugar en mi club anterior. Salimos campeones y me costó asumirlo, pero estaba tranquilo porque me estaba entregando al 100”, indicó a la señal oficial.

“El entrenador estaba considerando que no era suficiente con lo que estaba dando”, admitió el “Torta” por los partidos anteriores en donde no fue tomado en cuenta por su DT, Fernando Gago.

Tras revertir su complejo momento en el cuadro de Avellaneda, el lateral derecho aseguró que “sabía que la oportunidad iba a llegar y afortunadamente llegó y de qué manera. Me tocó debutar el otro día y fui paciente porque tenía muchas ansias de poder jugar”.

“Pasaron varios partidos, pero yo siempre dije que estaba tranquilo, porque entrenaba bien, estaba haciendo las cosas bien y en cualquier momento me iba a tocar. Las oportunidades hay que aprovecharlas”, concluyó Óscar Opazo luego de su primer gol en Argentina.