Brian Fernández no abrocha su contrato con San Luis y vuelve a Argentina: “Tengo muchas ganas de revertir la situación”

Aunque se mantuvo por varias semanas entrenando, finalmente Brian Fernández no logró acordar las condiciones que le permitieran firmar definitivamente como parte de San Luis de Quillota.

De hecho, el talentoso, pero problemático delantero argentino regresó a su país, específicamente a Colón de Santa Fe, donde permanecería por los próximos seis meses, buscando enmendar una carrera marcada por problemas de adicción a las drogas y un brote psicótico que forzó su marginación del elenco sabalero el año pasado.

“Jamás quise lastimar a nadie. Es un problema personal que tengo que luchar día a día y trato de mejorar para hacerlo mejor, pero jamás les quise hacer un daño a ellos”, explicó Brian Fernández en diálogo con TyC Sports, apuntando a obtener una continuidad que lo ha hecho tener pasos por Francia, México y Estados Unidos, además de un interesante paso por Unión La Calera.

De hecho, ese buen recuerdo que dejó en el balompié nacional le permitió tener una oportunidad en San Luis de Quillota, donde desarrolló toda la pretemporada e incluso anotó goles en algunos amistosos. Sin embargo, no hubo acuerdo para inscribirlo en la disputa de la Primera B y ahora aguarda por sumar opciones en Colón de Santa Fé.

“Son los últimos meses que me quedan en Colón y sé que puedo revertir la situación en la cual no tuve mucha continuidad. Viene un técnico nuevo, empezaré entrenado no sé si en Reserva primero, pero lo importante es que voy a continuar en Colón de acá hasta junio”, aseguró el futbolista de 28 años, apuntando a ganarse la confianza del nuevo DT, Néstor Gorosito.