Daniel Morón, furioso con los árbitros y la amarilla a Marcos Bolados: “No sé para qué m… llevan la hu… en el oído”

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, destacó el nivel de juego del equipo pese al empate a 1 con el cual Colo Colo igualó con Everton en el estadio Monumental.

“Se jugó mejor de lo que veníamos jugando, el equipo tuvo respuestas anímicas pese a la inferioridad numérica, ilustra el compromiso de los jugadores”, aseguró el exportero, que no fue tan optimista al momento de evaluar el arbitraje de Fernando Véjar.

“El árbitro le puso amarilla a Falcón por una amarilla que él vio, por el pelotazo. Después va al VAR y le dicen que se equivocó, como le pasó todo el partido”, aseguró Daniel Morón, que remarcó su incomodidad con la amonestación a Marcos Bolados por ingresar antes de tiempo a la cancha tras quedar fuera unos minutos por un problema físico.

“Esa es otra cosa horrorosa, no tienen comunicación. No sé para qué mierda llevan la weaita en el oído. Si el cuarto árbitro le dice que después del córner puede entrar. No debió haber tenido que entrar en esas condiciones, pero si te dicen que entres, entras, pero el árbitro general ni siquiera le pregunta al cuarto árbitro si es capaz de darle el paso y le ponen amarilla, condicionando al jugador 40 minutos por un horror de un árbitro“, explicó el directivo del “Cacique”.

🚨El Gerente Deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, muy molesto por el arbitraje de Felipe González por la expulsión de Falcón y acá la llamativa respuesta sobre la amarilla de Marcos Bolados. #LosTenores @adnradiochile pic.twitter.com/QNuIr1A1SD — Rocío Ayala Espejo (@RociAyalaE) February 20, 2023

Daniel Morón y el arbitraje

El director deportivo de Colo Colo lamentó la forma en la cual se está desarrollando la labor de los jueces en el Campeonato Nacional 2023. “Estamos yendo a apelar casi todos los fines de semana, no creo que sea sólo Colo Colo. Con el “juegue juegue” creen que solucionan el fútbol y se olvidan que lo primero que tienen que hacer es cuidar la integridad física de los jugadores. En el futuro vamos a tener fracturados, porque todos se exceden”, sostuvo.

De todas formas, no quiso ir más allá o pensar en algún tipo de intencionalidad al respecto. “No es persecución. Hoy me siento perjudicado. El reclamo lo hago con el respeto que me merecen”, concluyó en el estadio Monumental.