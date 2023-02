Cecilia Pérez fustiga a la Delegación Presidencial de O’Higgins por dejar a la U sin hinchas en Rancagua: “Terminó dándose vuelta la chaqueta”

En la previa al duelo en que la U de Chile visita a O’Higgins por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2023, la directora de Azul Azul, Cecilia Pérez, enfatizó su molestia por la ausencia de los fanáticos del club por prohibición de la autoridad regional.

“Injusto, no corresponde. El deporte siempre tiene que ser acompañado por su público, menos cuando una autoridad se da una vuelta de carnero, presionado indirectamente por dirigentes del fútbol“, aseguró la ex Intendenta de Santiago, que cuestionó la actitud del Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López.

“No se comprende, públicamente dio factibilidad respetando las bases del torneo y con Estadio Seguro de acuerdo, salió a señalarlo públicamente. Apuntó a O’Higgins y termina dándose vuelta la chaqueta, eso no es serio. Cuando uno niega una autorización tiene que tener antecedentes fundados y acá no hay”, remarcó Cecilia Pérez, quien insistió en la falta de fundamentos para prohibir el acceso de los hinchas de la U de Chile a El Teniente.

“Hay una discriminación evidente contra la U y su hinchada, ya desde el año pasado. Ahora las autoridades se ponen de acuerdo para que juguemos sin nuestro público”, sostuvo la directora de Azul Azul, que espera que el próximo viernes sus fanáticos puedan estar en la galería de La Granja para visitar a Curicó Unido.

“Espero que este tipo de comportamientos arbitrarios de la autoridad en Rancagua, presionada directamente por O’Higgins, no se vuelva a repetir en el país”, concluyó en el acceso a El Teniente.