Manuel Pellegrini lamenta la partida de su “mano derecha” en el Betis: “Es una gran pérdida para el club”

Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, anticipó del duelo de este sábado ante Valladolid y lamentó la salida del director deportivo del club, Antonio Cordón, que dejó en entredicho la continuidad del “Ingeniero”.

“Él tomó la decisión, no tiene relación con el tema mío. Yo estoy relacionado con el club no con una persona. No tiene relación directa y ojalá el club mantenga un nivel importante para poder hacer en los próximos años, sin Antonio, lo mismo que hemos hecho con él“, expresó en rueda de prensa.

“Me parece que su salida es mala para el club porque ha hecho una gran labor con presupuesto cero. Hizo un plantel que nos dio un rendimiento mucho más alto de lo que se esperaba. La salida de él es complicada pero tendrá sus motivos por los que lo ha decidido así. Es una gran pérdida para el club”, agregó.

En cuanto al rendimiento de Real Betis, Pellegrini comentó que “es importante no perder una realidad, nos costó sacar puntos en casa, pero sacamos algunos fuera. Estamos en zona europea casi siempre, hay que analizar eso de forma global. Ojalá podamos volver a ganar, pero lo importante es sacar los números”.

Finalmente, habló sobre su próximo rival en La Liga. “Todos los partidos son difíciles, sacó siete puntos de nueve y tiene un gran plantel. Habrá que estar pendientes de todo para lograr algo positivo”, cerró.