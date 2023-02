Gustavo Quinteros toma postura en el estilo “juegue-juegue” del arbitraje: “No hay que favorecer a los que destruyen el juego”

En la previa al encuentro del domingo contra Everton, el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, afrontó el debate que se ha tomado en los últimos días el fútbol chileno: el estilo “juegue-juegue” del arbitraje chileno.

Más allá de haber sido sancionado por sus cuestionamientos al juez Fernando Véjar en la Supercopa, el técnico del “Cacique” tomó postura. “Tiene sus pros y sus contras. Creo que hay faltas claras que deberían cobrarse. Estoy de acuerdo con la continuidad de juego, pero también hay que proteger el juego ofensivo”, advirtió.

“No hay que favorecer a los que destruyen o cortan todo el tiempo los partidos y no permiten que el equipo que busque el resultado tenga continuidad. Espero de acá a diciembre no tener que volver a hablar del arbitraje. Si eso pasa es porque se hizo algo mal”, remarcó un Gustavo Quinteros preocupado por la serie de lesiones que tiene en el plantel, destacando la duda que tienen en torno a la situación física de Jordhy Thompson.

“Está en dudas. Entrenó normal, pero sin demasiado contacto, aún tiene algún temor en los choques. Vamos a esperar hasta el día del partido para ver si lo utilizamos o no. Es una pena, es un chico que recién comienza y que tuvo una aceptable participación, puede dar más cuando vaya creciendo”, explicó, sin descartar a Marcos Rojas como su reemplazante.

Además, lamentó los problemas que arrastra Leonardo Gil. “Tiene una lesión que le molesta en la espalda. Tiene muchas ganas de volver. Esperamos que todos puedan recuperarse pronto para tener más variantes en el equipo“, sostuvo, aludiendo a una lista de bajas que también tiene en dudas a Matías Moya y Matías de los Santos.

Gustavo Quinteros reflexiona sobre el pasado y presente de Colo Colo

El DT de Colo Colo aprovechó la conferencia de prensa en el Monumental para analizar el segundo aniversario del día en el cual el “Cacique” venció a la Universidad de Concepción en Talca para mantenerse en Primera División.

“Fue el partido más importante que me tocó dirigir en mi etapa del fútbol chileno. Tuvo demasiado valor y para mí fue como haber ganado un título, por la relevancia que tuvo para el club”, aseguró, destacando lo ocurrido en la Región del Maule y también apuntó al futuro respecto a un eventual regreso de Claudio Bravo al club.

“Es un gran arquero, un referente de la Generación Dorada, esta es su casa. Tenemos a Cortés, que está en un buen momento, pero cuando quiera venir será una decisión de él y los dirigentes llegar a un acuerdo. Siempre estarán abiertas las puertas para él“, concluyó.