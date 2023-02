Sebastián Sáez y la visita de Everton al Monumental: “A Colo Colo se le fueron jugadores importantes, pero sigue siendo un equipo grande”

El delantero de Everton, Sebastián Sáez, conversó con Los Tenores para anticipar el duelo del domingo, donde los de Viña del Mar visitarán a Colo Colo por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023.

“Es un Colo Colo al que se le fueron jugadores importantes, pero sigue siendo un equipo grande, con futbolistas de jerarquía y un gran entrenador. No han tenido un comienzo de lo mejor, nosotros también tuvimos nuestros tropiezos, pero no importando los resultados se generan muchas ocasiones de gol en los partidos. Por eso, es cosa de aprovechar eso para luego manejar el partido”, aseguró el “Sacha”, que destacó el ya ser considerado titular en el cuadro ruletero, considerando que ya había sido dirigido por Francisco Meneghini en La Calera.

“Paqui me sorprendió ya por los conceptos tácticos que te entrega, no sólo en la semana sino en la lectura que hace del juego en los entretiempos. Hay particularidades en torno a los movimientos de los delanteros que, como conocía al entrenador de antes, me permitieron adaptarme rápidamente“, remarcó Sebastián Sáez, que con 38 años se sigue proyectando en el alto rendimiento.

“Estoy con ganas, trato de buscar los desafíos colectivos y personales. No sé cuanto más, el cuerpo sabrá cuándo decir basta y tendremos que dar el paso al costado”, sostuvo el argentino, que tuvo pasos en el fútbol chileno por Audax Italiano y la UC.

Sebastián Sáez y el momento de Everton

En una semana especial al enfrentar a Colo Colo, el “Vengador” destacó cómo han ido evolucionando como equipo en las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional 2023.

“Tuvimos buenos momentos, pero también tras perder con La Calera mostramos un muy bajo nivel, intentamos salir con otra actitud ante Unión Española, en una cancha muy difícil, pero lo demostramos y nos fortaleció luego ante Coquimbo, donde superamos varias ocasiones que tuvieron ellos”, sostuvo, junto con destacar a un compañero que también llegó al club en esta temporada, el lateral Jorge Espejo.

“Nos sorprendió por la potencia que tiene, el ida y vuelta que tiene. Es un lateral volante acá, tiene que adaptarse a los movimientos que le piden, diferentes a los de un lateral convencional, pero tiene mucho potencial“, remarcó, quien también reconoció el salto que le significó llegar al cuadro de Viña del Mar.

“Everton es un equipo mucho más grande, sin desmerecer lo que logramos con La Calera, pero como estructura tiene más, por los años que lleva en el fútbol y la ciudad en sí”, concluyó en la charla con Los Tenores.