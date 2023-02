Matías Donoso se sincera sobre sus duelos con Falcón: “Él es muy niño, de repente le he metido de más”

Matías Donoso, actual delantero de O’Higgins, se refirió a los duelos más ásperos que ha tenido el último tiempo en el fútbol chileno y recordó sus enfrentamientos con Maximiliano Falcón, zaguero de Colo Colo.

El experimentado atacante de 36 años se sinceró en TNT Sports y aseguró que “Falcón me da como… es muy niño, pero igual se la banca, de repente le he metido de más, pero no en mala, todo queda dentro de la cancha”.

Pese a lo anterior, el ex Deportes Temuco reconoció que se lleva bien con el “Peluca”. “Tenemos una muy buena relación con Maxi cuando nos hemos cruzado, cuando conversamos, tenemos varios amigos en común, así que todo bien con él”, indicó.

Por otro lado, Matías Donoso reveló quién es el defensa más difícil que ha enfrentado. “Julio Barroso me marcó muy bien. Es un tipo muy inteligente para la posición. Me ha anulado muchas veces que nos tocó enfrentarnos”, agregó.

Por último, el delantero de O’Higgins anticipó el próximo choque contra U. de Chile en Rancagua. “Tenemos que jugar con lo que venimos haciendo en estos primeros partidos. Meterme a analizar lo que puede hacer la U no me importa mucho, debo preocuparme más de nuestro trabajo”, recalcó el artillero nacional.