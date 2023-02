La UC pone a prueba en sus series menores a futbolista norteamericano de origen africano

La UC apunta a seguir sumando jugadores en sus divisiones menores que le permitan conservar su estatus de principal club exportador de futbolistas en el país durante las últimas temporadas, rol al cual también se suma la chance de encontrar deportistas en el extranjero, como es el caso de Ousman Touray.

Se trata de un atleta nacido en Maryland, Estados Unidos, pero con pasos por la selección sub 20 de Gambia. Zurdo y de 1.96 metros de estatura, llamó la atención de Jorge Alvial, director deportivo internacional de B Talent Star, una aplicación que permite a deportistas tener chances de sumarse a clubes profesionales. Todo, claro, en un muy peculiar contexto.

“Estábamos esperando junto a un amigo para almorzar en Washington, cuando se acerca a tomarnos el pedido este muchacho. Inmediatamente nos sorprendió por su gran tamaño y le preguntamos si era deportista. Nos contó que sí, y que jugaba fútbol en una liga local. Lo fui a ver, e inmediatamente me di cuenta de que tenía condiciones. Le mostré la plataforma y ahora tiene una prueba en la sub 20 de la UC”, explicó el ex scouting de José Mourinho, quien trajo desde Estados Unidos a Ousman Touray para su postulación a los cruzados.

“Es impresionante su velocidad. Siendo que no es un jugador formado en un club, tiene muchas condiciones naturales. Le hicieron un contrato profesional en Cincinnatti FC, de la MLS, y en su equipo B marcó un gol y dos asistencias. Lo querían ver en Italia, pero pensamos en Chile podría tener mayor proyección y a través del sistema de B Talent Star, hoy llega a esta prueba en la sub 20 de Católica“, concluyó Jorge Alvial, quien ayudará al joven deportista de origen africano durante su prueba en la UC junto al exlateral Benjamín Ruiz, quien dirige la aplicación de captación de jugadores en Chile.