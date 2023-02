Gabriel Mendoza, exjugador de Colo Colo y campeón con los albos en la Copa Libertadores 1991, recordó el partido del “Cacique” por la permanencia en Primera División ante Universidad de Concepción a dos años desde aquel duelo que se disputó el 17 de febrero del 2021.

“Fue una terrible pesadilla, que ojalá nunca más volvamos a vivir. Hay un dicho que dice que equipo grande no desciende y en ese minuto estuvimos al borde del precipicio. Es una experiencia que como hincha fue muy sufrida y lo único que podría hacer uno como hincha era salir a la carretera para entregar apoyo”, reconoció el “Coca” en diálogo con ADN Deportes.

“Nunca había visto un partido tan nervioso. De hecho, yo no dormí esa noche. Muchos colocolinos no dormimos esperando ese día que llegara con muchas ansias porque era el partido de la vida, no podíamos descender”, agregó.

Gabriel Mendoza y el presente de Colo Colo

Además, el histórico jugador de los albos analizó el presente del club en el Campeonato Nacional 2023. “Había jugadores que no estaban en la nómina de que se nos fueran y se nos fueron. Lo de Gabriel Suazo que bien que se fue porque era por el bienestar propio de su futuro y que lo está haciendo bastante bien además”, explicó.

“Se nos fue el ‘Gato’ (Lucero) y de una forma que fue aberrante para los colocolinos y que es lamentable. Eso es muy difícil de suplir en un equipo grande y esperemos que en el torneo local luchemos por el Campeonato, esa es la obligación de Colo Colo”, complementó.

Finalmente, el “Coca” Mendoza le dejó un recado a Jeyson Rojas y Bruno Gutierrez para adueñarse de la titularidad. “Se están farreando la posibilidad de agarrar el puesto. En los primeros partidos no mostraron las ganas ni el ímpetu que se requiere. Ellos vienen formados de la institución y tienen que pensar en grande”, cerró.