Ariel Holan afronta el irregular inicio de la UC: “No podemos pretender que en cuatro partidos el equipo gane, guste y golee”

El técnico de la UC, Ariel Holan, se expresó en torno a las críticas por el inicio de temporada del elenco cruzado en el Campeonato Nacional 2023, donde el club pasó de ganar los dos primeros partidos a no sumar triunfos en los dos encuentros siguientes.

Por lo mismo, el entrenador del elenco precordillerano le bajó el perfil en torno a lo decisivo que puede ser el encuentro de este sábado ante Audax Italiano en La Florida, junto con defender el rendimiento de algunos jugadores recién incorporados al equipo.

“No es un partido trascendental, estamos en los ajustes lógicos que hay que hacer con un equipo nuevo. Esto recién arranca. No estoy preocupado. Guillermo Burdisso no jugaba hace cuatro meses 90 minutos, pero ha disputado más de 50 encuentros en los últimos dos años y al no hacer la pretemporada le pudo haber costado un poco más, como a Brayan Rovira. Hicimos un recambio muy grande. Tenemos un buen equipo, pero como en todos los principios hay que hacer ajustes, esperando que las lesiones no resientan la estructura de lo que imaginamos”, explicó Ariel Holan, que hizo una analogía peculiar para explicitar cómo ve el proceso en torno a la temporada 2023.

“Es un muy buen comienzo, sentando bases sólidas. La construcción de una casa empieza en los cimientos y no puede estar lista en uno o dos meses, como mínimo son seis. En el fútbol no tenemos esos tiempos, pero no podemos pretender que en cuatro partidos gane, guste y golee. Es una exigencia demasiado alta, pero sí que el equipo vaya creciendo y en eso estamos“, planteó el director técnico de la UC.

Ariel Holan y su visión sobre el fútbol chileno

Junto con exponer su perspectiva en torno a cómo el arbitraje nacional intenta implementar el mayor tiempo de juego neto en los encuentros. “Se agiliza con menos faltas, pero que eso se castigue como corresponde. Hay un ajuste en el concepto y todos se van acomodando en función de los partidos, como pasó con los tiempos de ejecución del VAR”, aseguró, junto con destacar la fórmula en la cual han ido mostrando progresos en el juego.

“Hay poca valoración que un equipo juegue y haga los tipos de goles que hace Católica, eso lleva tiempo y me pone contento de que el plantel lo haga en las primeras fechas. Lo que queda como cuenta pendiente es equilibrarnos”, aseguró el trasandino, que junto con descartar a Branco Ampuero para visitar al Audax Italiano, confía en contar con César Pinares.

“Está bien, para estar en el plantel y veremos físicamente como llega para saber si empieza de entrada o si estará en el segundo tiempo. Tenemos el 90% del equipo, con futbolistas que van creciendo y agarrando ritmo futbolístico“, sostuvo en San Carlos de Apoquindo.