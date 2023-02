La derrota del PSG ante Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champions League podría ser un factor clave para el futuro de Lionel Messi, quien ya habría tomado una decisión para definir su continuidad en el cuadro parisino.

Según informó L’Equipe, el argentino habría rechazado la propuesta de renovación del PSG y se plantearía marcharse de la liga francesa para abordar una nueva aventura profesional.

El padre del futbolista, Jorge Messi, habría dado prácticamente por rotas las negociaciones tras participar de una reunión en París este miércoles. El club quería ampliar el vínculo de Messi por un mínimo de una temporada, sin embargo, lo anterior significaría una rebaja en el salario para no tener problemas en el ‘fair-play’ financiero.

El interés desde la MLS

De todas formas, L’Equipe señaló se trata de una negociación normal para afrontar la renovación y que no hay nada definitivo. Las dos partes seguirán hablando para intentar llegar a un acuerdo en la mayor brevedad posible. Hay diferencias sustanciales en este año de contrato, pero desde el PSG no lo ven irreversible y van a continuar trabajando en la continuidad de la “Pulga”.

No obstante, el medio francés explicó que Messi priorizaría ir a la MLS en el caso de no llegar a un acuerdo con el PSG. Su destino sería el Inter de Miami, club que lleva tiempo deseando su incorporación. Además, estaría abierto a escuchar alguna propuesta del Barcelona para regresar a España, aunque no ha habido contactos.