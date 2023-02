Arturo Vidal alzó la voz y enfrentó las críticas que ha recibido en Flamengo tras el triunfo por 4-2 sobre el Al Ahly de Egipto, resultado que le permitió al “Mengao” quedarse con el tercer lugar del Mundial de Clubes.

Tras el encuentro, el “King” enfrentó los micrófonos en zona mixta y reconoció que a comienzos de año presentó una “lesión muy dura”, que explican su escasa regularidad en el cuadro brasileño.

“He estado feliz acá, claramente en estos primeros partidos (del año) he estado un poco triste porque estuve lesionado. Tuve una lesión muy dura, que nadie sabe, traté de estar, de acompañar a mis compañeros en los partidos”, explicó ante los medios presentes.

“No he jugado porque me dolía mucho, después del partido con Palmeiras empecé a entrenar mucho mejor y ahora estoy cien por ciento”, agregó el volante chileno.

En esa línea, el ex Inter de Milán le respondió a sus detractores. “Por eso a veces me molesta que hablen, que digan que estoy mal físicamente. Tenía un problema que la gente del club conocía. No cualquier jugador puede jugar con eso”, apuntó.

Finalmente, Arturo Vidal se refirió a las provocación contra el Real Madrid antes del certamen planetario. “Siempre he sido así. Cuando jugaba en Barcelona hacía lo mismo, también en el Inter. Tenía mucha confianza en que los enfrentaríamos, pero no se dio. Ahora volveremos a Brasil a preparar el año”, cerró.