Bastián Roco y su marginación en Huachipato: “El DT me dejó claro que no depende de él, son cosas de los que manejan arriba”

Bastián Roco rompió el silencio en medio del complejo momento que vive con Huachipato. El jugador de 19 años está marginado de los entrenamientos por un conflicto contractual, en donde el club busca prorrogar su contrato hasta 2025.

Desde el Sifup denunciaron al cuadro “Acerero” por acciones unilaterales, sin embargo, ahora el joven zaguero cedió y se abrió a la posibilidad de renovar su vínculo con la institución, con el fin de solucionar el lío lo más pronto posible.

“Tengo que estar tranquilo. Me quiero quedar y renovar, pero no depende de mí. Son temas que debo hablar con mi representante. Solo quiero que se resuelva rápido esta situación”, declaró el futbolista en diálogo con el Diario Concepción.

En la misma línea, el ex seleccionado nacional sub 20 aseguró que “mi contrato termina en diciembre y mi intención es renovar. Me quiero quedar acá lo que más pueda. Me gusta la ciudad y como me tratan mis compañeros. Quiero jugar y sumar minutos. La competencia es linda. Esto me ayudará a crecer”.

Roco está dispuesto a aceptar la cláusula que le pide Huachipato, no obstante, aún hay obstáculos en el camino. “Es un tema que netamente sabe mi representante y mi papá. Yo me preocupo de entrenar y jugar. Lo extra futbolístico no me incumbe”, mencionó el jugador.

Sobre su marginación en los entrenamientos, el defensor explicó que “me reuní con el DT y me dejó claro que no dependía de él, que eran cosas de los que manejan arriba. Igual lo entiendo, si él no tiene la culpa. Solo me queda entrenar bien tal como lo he hecho siempre”.

Por último, Bastián Roco aclaró que su representante no es Fernando Felicevich. “Trabajo con Oller Group. Son unos argentinos que tienen jugadores como Jordhy Thompson, Eduardo Villanueva y vendieron a Iván Morales. Se han portado muy bien conmigo”, completó.