Arturo Vidal rompió el silencio frente a las fuertes críticas recibidas por su desempeño en el Flamengo tras quedar fuera de la final del Mundial de Clubes y lo hizo, como acostumbra, en redes sociales.

El “King” respondió este jueves a sus detractores recordando una frase del experimentado delantero Zlatan Ibrahimovic, jugador del AC Milán, donde indicó: “Si no recibes críticas, es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno”.

Frente a esto, el periodista nacional Hiroshi Kido etiquetó al chileno y apuntó que “eso mismo debe pensar Arturo Vidal al leer las críticas y memes que le hacen los haters de RRSS que convenientemente olvidan su trayectoria y palmarés”.

Tras ello, el mediocampista de 35 años, quien podría estar viviendo sus últimos días en Flamengo de acuerdo a la prensa brasileña, respondió brevemente y con fuerza: “Solo a los más grandes critican“.