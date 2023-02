En Brasil se lamentan por inesperada eliminación del Flamengo en el Mundial de Clubes

Muchos lamentos hubo en Brasil tras la sorprendente eliminación del Flamengo en el Mundial de Clubes.

El elenco de Arturo Vidal y Erick Pulgar se inclinó por 3-2 ante el Al-Hilal de Arabia Saudita y dijo adiós a su sueño de disputar la final del certamen planetario.

“El gol de Pedro impidió un marcador elástico -que sería, al fin y al cabo, lo más adecuado de cara a lo que fue la segunda parte-. Vitor Pereira, contratado entre otras cosas por las soluciones que encontró para desafiar a Flamengo en la final de la Copa do Brasil, no pudo solucionar los problemas que generó la expulsión de Gerson. Los jugadores que entraban no podían ofrecer alternativas y el rendimiento de los que no lo estaban haciendo bien, como Gabigol, se deterioró aún más“, sostuvo O Globo.

Lance por su parte, también fue crítico con lo mostrado por el elenco cariaco ante su rival saudí.

“Los próximos días habrá debates sobre las sustituciones de Vítor Pereira, sobre el estado anímico del equipo en el partido, sobre el árbitro, sobre la sustitución de Dorival Júnior… Todos se dan, pero lo cierto es que Flamengo atraviesa la que tuvo el mayor poder económico del continente y una de las etapas más exitosas de su historia con grandes jugadores, pero sujeto a un tambaleante proyecto deportivo. El precio se pagó en Marruecos“, lanzaron.

Consignar que Pulgar disputó todo el segundo tiempo, mientras que Vidal solo los últimos 10 minutos.