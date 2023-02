Abogado de Javier Castrilli y el fallo a su favor ante la ANFP: “Es una sentencia muy decidora”

El abogado de Javier Castrilli, Diego Sobarzo, expresó en diálogo con ADN Deportes la satisfacción en el entorno legal del exjuez FIFA tras el fallo que obligará a la ANFP a indemnizarlo por su despido de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

“Es una buena sensación, no por los montos propiamente tal. Lo que se estaba demandando era un despido vulneratorio de derechos fundamentales. Se accede a eso, específicamente por el derecho a la honra. Para nosotros es una sentencia muy decidora, pues condena al máximo y otorga un adicional, como lo es el daño moral”, apuntó quien valoró lo ocurrido más allá que no se le otorgaron los 1.140 millones de pesos que solicitó inicialmente.

“Esa solicitud podríamos decir que fue testimonial, toda Latinoamérica se enteró de que hablaron mal de Castrilli. Eso explica la cantidad tan elevada, quisimos ser consecuentes con la teoría de la onda expansiva al daño público. Su imagen fue construida a lo largo de los años y por este hecho se afectó su trabajo”, comentó el abogado Diego Sobarzo, que también dejó en claro que la ANFP puede actuar aún para no pagarle los cerca de 150 millones de pesos que zanjó la justicia para Javier Castrilli.

“Se estila que ante una sentencia desfavorable se presente un recurso de nulidad, que es sobre causales específicas, no puedo ir de nulidad sólo porque no me gustó el fallo. Uno no revisa las pruebas, sino el fallo en si mismo. Esto requiere mucho estudio“, concluyó quien también es docente de la Universidad de las Américas en Derecho del Trabajo en la conversación con ADN Deportes.