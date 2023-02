Cristián Zavala fue una de las grandes figuras en el triunfo de Curicó Unido ante Audax Italiano. Tras no ser considerado en Colo Colo, el atacante debutó con la camiseta del cuadro tortero y en su primer partido, entregó una asistencia a Diego Coelho para el gol del triunfo 2-1 ante los itálicos.

Tras el encuentro, el jugador de 23 años valoró la victoria en La Granja. “A penas me dijeron el sábado que estaba listo, viajé el domingo al tiro por las ganas que tenía de estar acá, de entrenar. Me han hecho sentir como en casa las pocas veces que me ha tocado salir, es impresionante el cariño”, sostuvo en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el ex Deportes Melipilla aseguró que el técnico Damián Muñoz fue clave para arribar a la Región del Maule. “Desde el primer momento en que el profe me llamó, mi respuesta fue sí al tiro, por las cosas que estaba viviendo, ahora estoy feliz”, explicó.

“No sé si todos saben, pero aquí vine con un objetivo claro que es estar en la Selección, a cualquier jugador le gustaría. Acá hay opción de compra, ahí tenemos que ver a fin de año”, agregó.

Finalmente, Cristián Zavala solo tuvo palabras positivas tras su paso por Colo Colo. “Ha sido lo más hermoso que he vivido, en casi cinco, seis años desde que debuté. Ha sido lo más hermoso y no me arrepiento de nada”, cerró.