“VAR en directo” debuta en el Mundial de Clubes: árbitro anula un penal y comunica su decisión al público en el estadio

El Mundial de Clubes arrancó el pasado miércoles con el partido entre Al-Ahly de Egipto y Auckland City de Nueva Zelanda. El duelo tuvo un ingrediente especial, ya que debutó el “VAR en directo”, una nueva herramienta que implementó la FIFA junto a la International Football Association Board (IFAB).

Esta regla consiste en que el árbitro principal, después de revisar una jugada en el VAR, debe comunicar su decisión en el momento y por micrófono, para que todo el público en el estadio escuche sus palabras.

Y justamente así fue durante el encuentro entre Al-Ahly y Auckland City. Sobre el final del cotejo, el juez chino Ma Ning cobró penal a favor del cuadro egipcio y le mostró tarjeta amarilla a un zaguero del conjunto neozelandés.

Pero luego revisó las imágenes en el VAR y cambió su determinación al darse cuenta de que la infracción no fue dentro del área. Al final cobró tiro libre y expulsó al defensor. Todas estas decisiones las anunció en medio de la cancha con su micrófono y los hinchas escucharon.

De esta manera, el “VAR en directo” se estrena en el Mundial de Clubes y podría ser utilizado en los respectivos partidos que tendrán Real Madrid y Flamengo, quienes aún esperan rivales para debutar en el torneo.

History today as the first VAR official explanation took place in the Al Ahly-Auckland City FIFA Club World Cup game.

Referee Ma Ning informed people that a penalty was overturned as the foul was outside the box, but a red card was shown to Adam Mitchell. pic.twitter.com/DvhN45eHAZ

— Roberto Rojas (@RobertoRojas97) February 1, 2023