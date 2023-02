Este jueves en Los Tenores de ADN, Jean Beausejour se refirió al posible retorno de Arturo Vidal a Colo Colo luego de su complejo presente en el Flamengo de Brasil, donde no ha sumado minutos en los últimos duelos del Campeonato Carioca.

“A mí me sorprendía el nivel de tolerancia que había tenido hasta acá Arturo. Ahora que me tocó ver un partido contra Portuguesa, un partido que Flamengo lo debería ganar con cualquier equipo del A al C, y el técnico le entrega tan pocos minutos uno dice: ¿Arturo está para esto?”, sostuvo el “Tenor Bicampeón”.

Respecto a las intenciones del “King” para volver a los albos, el exjugador de La Roja explicó que “lo primero que debe analizar él, y que seguramente debe estar haciéndolo, es como se siente a nivel emocional. A partir de ahí puede tomar decisiones y estoy de acuerdo en que hay agua en la piscina para ir a tantear terreno”.

Finalmente, Jean Beausejour se refirió a la furiosa reacción de Arturo Vidal tras el triunfo de Flamengo. “En el caso de Arturo esto de zanja de alguna u otra manera. Es la salida del técnico en un tiempo más o esta repetitiva condición de Arturo. Más allá de las declaraciones, cuando pasan este tipo de situaciones quedan algunas cosas heridas y es difícil revertir este tipo de situaciones”, cerró.