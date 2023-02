Arturo Vidal defiende a Berizzo, alaba a Joan Cruz y le avisa a Colo Colo: “Si quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar”

Durante la mañana de este miércoles, Arturo Vidal volvió a pronunciarse en su canal de Twitch y protagonizó una extensa transmisión en la cual abordó distintos temas, desde la selección chilena hasta Colo Colo.

En cuanto al presente de La Roja, al “King” le consultaron sobre las capacidades del técnico Eduardo Berizzo. “Es un excelente entrenador, tiene muy claro lo que quiere para la selección”, aseguró el volante.

También confesó que no conoce a todos los jugadores del actual plantel de Chile Sub 20, pero destacó a un nombre en particular: Joan Cruz. “Ese es mi regalón, es una máquina, falta que empiece a jugar nomás, no sé por qué no está jugando. Tiene personalidad, calidad, va para adelante como loco, se prepara, se entrena, ese es mi jugador”, mencionó.

Además, el mediocampista del Flamengo le hizo un guiño al “Cacique” de cara al próximo mercado de fichajes. “Si Colo Colo quiere pelear la Copa Libertadores, que me venga a buscar al tiro nomás y nos vamos”, señaló.

El enojo de Arturo Vidal

Por otro lado, el “Rey Arturo” arremetió una vez más contra las personas que lo tratan de “mufa”. “No entiendo eso de mufa, eso es buscarle algo a lo malo que eres tú. No existe la mufa ni la suerte, las cosas se ganan, se trabajan y se buscan”, le respondió a un par de usuarios en Twitch.

“Pero molesta, se hacen Instagram falsos y te empiezan a escribir, no son capaces ni de colocar su cara, les da miedo. Deben ser tan fracasados, que les da pena colocar una foto de ellos”, completó el volante en su popular streaming.