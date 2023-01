La crítica de Jorge Valdivia al desempeño de Osorio y Assadi en La Roja Sub 20: “Cuando alguien te dice que eres bueno, te crees superior al resto”

Durante la edición de Los Tenores, Jorge Valdivia aprovechó su experiencia como parte de la selección chilena para evaluar el desempeño de La Roja en el Sudamericano Sub 20 de Colombia.

Específicamente, el “Mago” centró su análisis en torno al nivel mostrado por dos que estaban llamados a brillar: Darío Osorio y Lucas Assadi. “Ellos tuvieron una oportunidad gigantesca: Osorio pudo costar 15 millones de euros y no 5. Fueron infantiles, no fueron serios. Entiendo lo que les pasó. Cuando alguien te dice que eres bueno, te crees superior al resto, te mareas, te confundes y te crees superior al entrenador. Lo sé porque me pasó“, reconoció un autocrítico “Tenor 10”, que siguió con sus dudas sobre los volantes de la U de Chile.

“Perdieron una oportunidad de volver al país con otro estatus y meter a Chile en un hexagonal después de muchos años. Son dos tremendos jugadores, con una proyección que no se veía en un futbolista chileno desde Vidal y Alexis“, aseguró Jorge Valdivia, que se planteó ante el escenario de que ambos sean vendidos a Europa.

“Si pudiera aconsejarlos, que vuelvan a ser humildes y se acuerden del amateurismo, como decía Sampaoli. Dejaron pasar una tremenda oportunidad. Volvieron como uno más“, concluyó en torno a la situación de Lucas Assadi y Dario Osorio. Revisa el momento en la edición de Los Tenores este lunes a continuación.